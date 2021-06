Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Freitag, den 11. Juni 2021, kam es um 07.55 Uhr, im Jammertal zu einem Verkehrsunfall: Eine 19-jährige Frau aus Emstek parkte ihren Pkw in einer Parkbucht in der Straße Jammertal. Als sie die Fahrertür öffnete, übersah sie eine herannahende, 17-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg. Diese fuhr gegen die geöffnete Fahrertür, stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt 1050 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell