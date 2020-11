Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Hebelmarken an Fenstern und Eingangstüren festgestellt

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Zum Meiererhof, Freitag, 23.10.20, 16.00 Uhr bis Montag, 26.10.20, 06.30 Uhr

KALEFELD (schw) - In dem Zeitraum von Freitag, 23.10.20, 16.00 Uhr bis Montag, 26.10.20, 06.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Gebäude in Kalefeld, in der Straße Zum Meierhof einzudringen. Der oder die Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu den Eingangstüren des Mehrfamilienhauses zu verschaffen. Als dieses misslang machten sie sich an einem Fenster zu schaffen, ein Eindringen gelang allerdings auch hier nicht. Ob die Täter bei der Tat gestört wurden oder wegen Misserfolgs von der Tat abließen, ist derzeit unbekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300,- EUR Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen getroffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

