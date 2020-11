Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbrüche in Kleingartenkolonie

NortheimNortheim (ots)

Northeim, Am Lohgraben, Montag, 02.11.20, 18.00 Uhr bis Dienstag, 03.11.2020, 10.30 Uhr

NORTHEIM (köh) - In der Nacht zu Dienstag kam es in der Kleingartenkolonie Am Lohgraben zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben. Unbekannte Täter gingen insgesamt 10 Parzellen an, hebelten Eingangstüren auf und entwendeten zum Teil auch Gegenstände wie Akkuschrauber und Gartengeräte. Der insgesamt entstandene Schaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf ca. 3000 Euro geschätzt. Eine genaue Schadensaufstellung der jeweils geschädigten Pächter liegt derzeit noch nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551-70050.

