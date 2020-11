Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Halterin duldete Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Rück, Dienstag, 03.11.20, 18.40 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 03.11.20, gegen 18.40 Uhr befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Gandersheim in Altgandersheim die Straße Rük, als vor den Beamten ein Pkw VW aus unerklärlichen Gründen vor der Einmündung in die L 489 anhielt, obwohl kein vorfahrtberechtigtes Kraftfahrzeug die Einmündung passierte. Als der Fahrer des Pkw anfahren wollte, würgt dieser den Pkw ab. Als die Personen in dem Pkw plötzlich ein Fahrerwechsel vornahmen, kontrollierten die Beamten die Personen in dem Pkw. Als Fahrer konnte ein 25-jähriger Mann aus Bockenem festgestellt werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Als Beifahrerin und Halterin des Pkw befand sich eine 55-jährige Bad Gandersheimerin in dem Pkw und duldete die Fahrt des 25-jährigen. Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

