Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Blockheizkraftwerk

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Meine, Dienstag, 01.09.20, 12.00 Uhr bis Sonntag, 01.11.20, 15.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) In dem Tatzeitraum von Dienstag, 01.09.20, 12.00 Uhr bis Sonntag, 01.11.20, 15.00 Uhr versuchten bislang unbekannt Täter gewaltsam in das Blockheizkraftwerk einer Biogasanlage in Brunshausen zu gelangen. Der oder die Täter machten sich an der Eingangstür der Anlage zu schaffen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang allerdings nicht. Durch den versuchten Einbruch ist ein Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR entstanden. Zeugen, die in dem oben gennannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

