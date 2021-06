Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drogenspritze im Dekolleté entdeckt und Mann mit Aufbruchswerkzeug gestellt

Zittau (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Zittau kontrollierten am Abend des 1. Juni 2021 am Zittauer Bahnhof eine 26-jährige Tschechin und einen 34-jährigen Tschechen. In einer Tasche der Frau fanden die Beamten eine für den Drogenkonsum bestimmte Einwegspritze. Auch im Dekolleté der Dame war eine solche Spritze versteckt. Rauschgift wurde indes nicht gefunden. Der Mann wiederum hatte in einer Tasche Einbruchswerkzeug und ein Schniefröhrchen zum Konsum von Betäubungsmitteln dabei, jedoch ebenfalls keine Drogen. Um eine eventuell bevorstehende Straftat zu verhindern wurden die Werkzeuge sichergestellt.

