POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 11.06.2021 bis 12.06.2021

Cappeln - Rauchentwicklung in Firmengebäude - Am Samstag, 12.06.2021, gegen 08:53 Uhr kam es in Cappeln, Im Siehenfelde, zu einem Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften. Insgesamt wurden 5 Fahrzeuge mit ca. 25 Personen eingesetzt. Gemeldet wurde zunächst ein Feuer im Bürogebäude auf einem Firmengelände. Nach kurzer Zeit konnte jedoch Entwarnung geben werden. Ein Kompressor für die Kühlanlage im Computerraum war überhitzt und hatte die Rauchentwicklung ausgelöst. Es entstand kein Gebäudeschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen - Am Freitag, 11.06.2021, gegen 11:55 Uhr kam es in Cloppenburg, Am Dornkamp, Ecke Osterstraße in Cloppenburg, zu einem Verkehrsunfall, wobei insgesamt zwei Radfahrer und ein Kleinkind leicht verletzt wurden. Eine 24-jährige Cloppenburgerin beabsichtigte mit ihrem PKW, VW, an der Straße Am Dornkamp nach rechts auf die Osterstraße abzubiegen. Dabei übersah sie die von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigte 24-jährige Radfahrerin und einen 33-jährigen Radfahrer mit einem 0-jährigen Kind, welches sich in einem Fahrradanhänger befand. Es kommt zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin - Eine 51-jährige Cloppenburgerin befuhr am Freitag, 11.06.2021, gegen 15:25 Uhr mit ihrem Fahrrad den Werner-Eckart-Ring in Richtung Emsteker Straße in Cloppenburg, auf dem dortigen Radweg. Sie geriet ins Schleudern und kam auf die Fahrbahn, wobei sie mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW, Audi Q7, eines 46-jährigen aus Lastrup, kollidierte. Dabei stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Molbergen, OT Dwergte - Verkehrsunfall - Am Freitag, 11.06.2021, gegen 12:30 Uhr ereignete sich in Molbergen, OT Dwergte ein Verkehrsunfall. Eine 42-jährige aus Molbergen befuhr mit ihrem PKW, Seat, die Straße Kleine Tredde in Fahrtrichtung Molbergen. Eine 22-jährige aus Dwergte fuhr mit ihrem PKW, Audi A4, in entgegengesetzter Richtung. Im Einmündungsbereich Neumühler Weg wollte der PKW Seat nach links abbiegen, entschied sich jedoch plötzlich um und stieß mit dem entgegenkommenden PKW, Audi, zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand insgesamt ein Schaden von etwa 6.500 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr - Am Freitag, 11.06.2021, gegen 17:40 Uhr befuhr ein 24-jähriger aus Löningen mit seinem PKW, VW, die Straße Linderner Damm in Löningen aus Richtung Löningen kommend in Richtung Lindern. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und streifte einen Baum. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und er Führerschein beschlagnahmt.

Emstek - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen - In der Straße Zum Gogericht, in Höhe Zum Wehmers Weg in Emstek, kam es am Freitag, 11.06.2021, gegen 21:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger aus Emstek befuhr mit seinem PKW, Audi, die Straße Zum Gogericht. Aus unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW, Mercedes, einer 20-jährigen aus Essen (Oldb.). Der 19-jährige Beifahrer im Audi, sowie ein 20-jähriger Beifahrer im Mercedes wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

