Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 13.06.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vörden - Brand eines Waldstückes

Am 12.06.2021 gegen 19:25 Uhr geriet im Lieschweg in Vörden ein etwa 30 m² großes Waldstück aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Brand konnte durch die FFW Vörden gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Holdorf - Verkehrsunfall mit Sachschaden nach vorheriger unbefugter Ingebrauchnahme, 17jähriger Fahrzeugführer

Am 13.06.2021 gegen 03:20 Uhr kam es in Holdorf, Zum Hansa-Center, auf dem Parkplatz des dortigen Autohofes zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein 17-ähriger aus Diepholz fuhr mit solch überhöhter Geschwindigkeit auf dem Parkplatzgelände umher, dass sein Fahrzeug ins Schleudern gerät. Der Diepholzer kann das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen und prallt damit gegen einen dort wartenden LKW eines 67-jährigen Mannes aus Finnland. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der Fahrzeugführer und sein 19jähriger Beifahrer aus Diepholz haben großes Glück und bleiben unverletzt. Da der 17-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und den PKW zudem gegen den Willen des Fahrzeughalters und ohne dessen Wissen genutzt hat, wurden schließlich drei Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

