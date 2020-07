Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen zwei Zweirädern in Wilhelmshaven - beide Fahrzeugführer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, 21.07.2020, kam es gegen 14:45 Uhr am Südstrand, in Höhe Hausnummer 11 zu einem Verkehrsunfall.

Ein 89-Jähriger fuhr mit dem Fahrrad vom Radweg auf die Fahrbahn, ohne den rückwärtigen Verkehr zu Berücksichtigen und übersah eine von hinten mit ihrem Krad heranfahrende 19-Jährige.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden und das durch den Zusammenstoß beschädigte Krad abgeschleppt werden musste.

