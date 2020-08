Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher stehlen Tresor aus Blumengeschäft - Zeugen gesucht

Bochum-Wattenscheid (ots)

Einbrecher sind am Wochenende in ein Blumengeschäft in Bochum-Wattenscheid eingestiegen und haben einen Tresor entwendet. Die Kripo sucht Zeugen.

Zwischen Freitag, 15. August, 16.30 Uhr, und Montag, 17. August, 8 Uhr, verschafften sich die Täter auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Laden an der Hochstraße 3. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld und flüchteten.

Polizeibeamte stellten in der Nähe einen Anhänger mit einem aufgeladenen Tresor sicher. Ob der Tresor geöffnet wurde oder die Täter daran scheiterten, ist noch unklar.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 02327 963 - 8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

