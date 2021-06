Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall mit E-Scooter - Hinweise auf Drogen und Alkohol

Recklinghausen (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel fuhr in der Nacht zu Sonntag mit einem E-Scooter auf dem Radweg der Oststraße in unbekannte Richtung. Die genaue Unfallzeit liegt zwischen 23.30 Uhr und 00.30 Uhr. Auf Höhe der Autobahnüberführung A42 stürzte er, nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung, zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Es ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Zudem wurden bei dem Verletzten vermutlich Drogen aufgefunden. Aus diesen Gründen wurden ihm durch einen Arzt im Krankenhaus Blutproben entnommen. Angaben zu möglichen Sachschäden können nicht gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Entsprechende Anzeigen wurden geschrieben (Fahren unter Alkoholeinfluss/berauschenden Mitteln; Besitz von Drogen).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell