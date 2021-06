Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Recklinghausen (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (05.40 Uhr) stürzte eine 51-jährige Fahrradfahrerin auf der Bahnhofstraße aus bislang ungeklärter Ursache - nach ersten Erkenntnissen jedoch ohne Fremdeinwirkung. Sie war zuvor auf der Bahnhofstraße in Richtung Victoriastraße unterwegs. Vorsorglich wurde sie mit einem Rettungswagen in Krankenhaus transportiert. Da sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe. Ein Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. Ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkohleinfluss wurde eingeleitet. Die Ermittlugen dauern an.

