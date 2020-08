Polizei Düren

POL-DN: Seminarangebot der Polizei Düren - Pedelec- und E-Bike-Training für Senioren

Kreis Düren (ots)

Ab dem 18.08.2020 startet die Polizei Düren wieder mit ihrem Seminarangebot für SeniorInnen mit Pedelec oder E-Bike. Ziel ist der sichere Umgang mit diesen Rädern und damit ganz konkret die Unfallverhütung.

Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen, an denen Pedelecfahrende beteiligt sind. So zum Beispiel am Mittwoch, als ein 79-jähriger Mann mit seinem Pedelec stürzte. Er war gegen 18:45 Uhr auf der Forststraße in Gey in Richtung Feldstraße unterwegs. Diese wollte er überqueren, musste jedoch verkehrsbedingt warten. Dabei verlor er die Kontrolle über das Rad und stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Wenn Sie Sicherheit im Umgang mit Ihrem Pedelec oder E-Bike gewinnen möchten, wenden Sie sich an unsere Verkehrssicherheitsberater. Diese bieten mehrere Termine für die entsprechenden Seminare an. So finden diese am 18.08.2020 in Nideggen, am 21.08.2020 in Düren, am 25.08.2020 in der Gemeinde Hürtgenwald, am 27.08.2020 in Vettweiß und am 16.09.2020 in Nörvenich statt. Anmeldungen nehmen die Verkehrssicherheitsberater Herr Hufnagel und Frau Breuer unter den Rufnummern 02421 949-5314 und 02421 949-5313 entgegen. Sie können sich auch per E-Mail unter der Adresse VSB.Dueren@polizei.nrw.de melden. Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite dueren.polizei.nrw .

