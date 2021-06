Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei leicht Verletzte nach Unfall auf der Vinckestraße

Recklinghausen (ots)

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer (Kastenwagen) fuhr auf der Vinckestraße in Richtung Recklinghauser Straße. Zeitgleich fuhr ein 75-jähriger Autofahrer, etwa in Höhe der Emscherstraße, vom rechten Fahrbahnrand an. Es kam zum Zusammenstoß auf der Fahrbahn. Der 53-jährige sowie seine 44-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen war nicht vor Ort. Alle Beteiligten kommen aus Castrop-Rauxel. Der Sachschaden liegt 4.500 Euro.

