Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern - eine leicht verletzte Bottroperin

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen kam gegen 7.15 Uhr es an der Kreuzung Schützenstraße / Peterstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin. Ein 31-jähriger Fahrradfahrer aus Duisburg fuhr auf der Peterstraße in Richtung Hans-Böckler-Straße und bog an der Kreuzung Schützenstraße/ Peterstraße vom Radweg nach links auf die Schützenstraße ab. Eine 55-jähriger Frau aus Bottrop fuhr zur gleichen Zeit mit ihrem Fahrrad auf der Schützenstraße in Richtung Zeppelin und setzte ihre Fahrt, über den Kreuzungsbereich hinaus, geradeaus fort. Es kam zum Unfall mit dem von links kommenden 31-Jährigen. Der Verkehr ist an der Kreuzung durch eine Ampelschaltung geregelt. Die 55-Jährige UB02 stürzte in Folge des Zusammenstoßes und verletzte sich leicht. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrräder waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro

