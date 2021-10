Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rosengarten - Wohnmobil beschädigt und anschließend geflüchtet

Im Zeitraum von Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Freitag, 13.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Biberstraße ein ordnungsgemäß abgestelltes Wohnmobil im Heckbereich und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der hierbei entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Tel. 0791 400-524 entgegen.

Crailsheim - Geschädigter einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Freitag gegen 19.45 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Goldbacher Straße. Hierbei beschädigte ein 82-jähriger Lenker eines BMW einen Mercedes-Benz C-Klasse Coupe und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge beobachte den Unfallhergang und verständigte die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der unfallflüchtige Fahrer von einer Polizeistreife im Stadtgebiet angetroffen und kontrolliert werden. Als der Unfallort erneut aufgesucht werden sollte, hatte sich der beschädigte Mercedes-Benz C-Klasse Coupe bereits entfernt. Der Fahrer des betreffenden Fahrzeugs wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter Tel. 07951 480-0 in Verbindung zu setzen.

Langenburg - Unfall im Begegnungsverkehr

Eine 84-jährige Pkw-Lenkerin eines Fiat und eine 49-jährige Fahrerin eines VW befuhren die L1036 zwischen Bächlingen und Nesselbach jeweils in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Im Kurvenbereich an der Einmündung zur Kreisstraße 2546 kam es aufgrund von Unachtsamkeit beider Fahrzeuglenker zu einer Kollision im Begegnungsverkehr. Verletzt wurde niemand. Am Pkw Fiat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro; am Pkw VW in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell