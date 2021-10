Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Mayen, Polcher Straße (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am heutigen Nachmittag, Dienstag, 19.10.2021, auf dem öffentlichen Parkplatz vor der Postbank in der Polcher Straße in Mayen. Hierbei stieß ein PKW vermutlich beim Ein-/Ausparken bzw. Rangieren gegen einen geparkten PKW, VW Passat (silber). Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

