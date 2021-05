Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle eines Pkws auf der Bundesstraße 75 +++ Fahrer unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Sonntag, 16. Mai 2021, gegen 15:50 Uhr, einen Pkw, der zuvor auf der Bundesstraße 75 in Richtung Delmenhorst unterwegs war.

An der Anschlussstelle Stickgras stellten die Beamten bei der Überprüfung des 20-jährigen Fahrers körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Kokain an. Der Konsum wurde von dem Mann mit Wohnsitz in Bremen im Anschluss an den Test eingeräumt.

Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Für das Verfahren musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

