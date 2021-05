Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Diebstahl von zwei Generatoren

Delmenhorst (ots)

Diebstahl von zwei Generatoren

In der Nacht von Donnerstag, 13. Mai, auf Freitag, 14. Mai 2021, wurden zwei Generatoren von einer Baustelle in der Berliner Straße in Brake entwendet. Der entstandene Schaden wird auf 4000EUR geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Brake, 04401-9350, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell