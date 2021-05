Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Wildeshausen: Versuchter Einbruchdiebstahl in einem leerstehenden Wohnhaus +++ Dötlingen: Sachbeschädigung an einem Pkw

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen: Versuchter Einbruchdiebstahl in einem leerstehenden Wohnhaus

In der Zeit von Freitag, 14.05.2021, 17:30 Uhr bis Samstag, 15.05.2021, 07:45 Uhr ist es in Wildeshausen, Ortsteil Bauerschaft Hanstedt, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einem dortigen leerstehenden Einfamilienhaus gekommen. Der Täter hat die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt, wodurch die Glasscheibe zu Bruch gekommen ist. Anschließend hat sich der Täter in das Innere des Einfamilienhauses begeben. Nach der Begehung des Hauses hat sich der Täter ohne Diebesgut entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/941-115 entgegen.

Dötlingen: Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 14.05.2021, 19:00 Uhr bis Samstag, 15.05.2021, 11:20 Uhr ist es im Schulweg in Dötlingen zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Der unbekannte Täter hat mittels eines Gegenstandes die Seite eines dort abgestellten Pkws zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/941-115 entgegen.

