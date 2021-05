Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen - Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht-

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum vom 13.05.2021, 17:00 Uhr bis 14.05.2021, 20:30 Uhr wurde ein in der Ladestraße in Wildeshausen abgestellter schwarzer Pkw Mercedes durch ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigt. Der unbekannte Verursacher des Unfalls entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem Pkw Mercedes wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernens vom Unfallort kam es am 14.05.2021 gegen 15:10 Uhr auf der Glaner Straße in Wildeshausen. Aus 19jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten war mit einem Mercedes Transporter auf der Glaner Straße in Richtung Huntlosen unterwegs. In Höhe der Haus-Nr. 7 kam dem 19jährigen ein weißer Lkw entgegen, welcher zu weit links fuhr. Es kam zu einer Berührung der Fahrzeuge. Am Mercedes Transporter wurde der linke Außenspiegel zerstört. Es entstand 200 Euro Schaden. Auch der Verursacher dieses Unfalls entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Mögliche Zeugen dieser Unfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

