Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Harpstedt, LK Oldenburg: Brand eines Carports, Übergriff auf zwei Wohnhäuser und mehrere Fahrzeuge

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 15.05.2021, 12:37 Uhr, werden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandeinsatz in die Breslauer Straße in Harpstedt ( LK Oldenburg ) eingesetzt. Bei dem Brandort handelt es sich um zwei unmittelbar nebeneinander stehende Wohnhäuser. Ein Anwohner bemerkt eine Rauchentwicklung im Bereich der betroffenen Häuser und alarmiert die Bewohner. Das Feuer betrifft schließlich den auf dem rechtsseitigen Grundstück befindlichen Carportbereich, das angrenzende Dach, ein davor geparktes Wohnmobil und ein daneben geparktes Elektrofahrzeug.

Vor hier greift das Feuer auf das linksseitige Wohnhaus und einen davor stehenden PKW mit Anhänger über. Während beim rechtsseitig stehenden Wohnhaus das Carport und ein Teil des Daches brandbetroffen sind und dieses Haus weiter bewohnbar ist, zerstört das Feuer das linksseitig gelegene Dach nahezu vollständig. Dieses Haus ist nicht mehr bewohnbar. Das Elektrofahrzeug wird in einem Spezialcontainer abtransportiert.

Verletzt wird durch das Feuer niemand.

Angaben zur Schadenshöhe bzw. Brandursachen können noch nicht gemacht werden. Für die Rettungsarbeiten sind 121 Mann der Freiwilligen Feuerwehren Harpstedt, Wildeshausen, Beckeln, Prinzhöfte, Groß Ippener, Colnrade und LK Oldenburg mit 21 Fahrzeugen sowie die Malteser aus Harpstedt eingesetzt. Der Rettungshubschrauber Christoph 6 hat den Brand beim Überflug bemerkt und ging vorsorglich zur Landung.

