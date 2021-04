Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen des Krad-Netzwerks der Polizei in Südwestfalen.

Meinerzhagen/Kierspe (ots)

Beamte des polizeilichen Verkehrsdienstes führten am Sonntag, 18.04.2021, in der Zeit von 12 Uhr - 18 Uhr, Kontrollen zeitgleich auf mehreren überörtlichen Straßen in Meinerzhagen und Kierspe durch.

Auf beiden Seiten der Nordhelle, L 707, wurden bei Geschwindigkeitskontrollen 574 Fahrzeuge (davon 92 Kräder) durch die mobilen Messanlagen registriert, von denen 103 Verkehrsteilnehmer (davon 13 Kräder) die zugelassenen Geschwindigkeiten überschritten.

Auf der Nordhelle-Zufahrt, von der Herscheider Seite aus, fuhren sechs Kradfahrer so schnell, dass gegen Sie jeweils Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden (höchste Geschwindigkeit eines Krades mit Kölner Kfz.-Zulassung 89 km/h bei zugelassenen 50 km/h).

Ein Kradfahrer überholte hier im Überholverbotsbereich und ein weiterer fiel mit einem abgefahrenen Hinterreifen auf, was Anzeigen zur Folge hat.

Auf der anderen Seite der Nordhelle, im Bereich des Ortsausgangs Meinerzhagen - Valbert, wurde ein PKW Fahrer mit EN-Zulassung festgestellt, welcher mit 116 km/h gemessen wurde (bei zugelassenen 60 km/h).

Dafür handelte er sich eine Regelbuße von 240,- EUR, 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkte im Verkehrszentralregister ein.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle auf der L 323 in Meinerzhagen - Niederbadinghagen wurden 629 Verkehrsteilnehmer (davon 97 Kräder) überprüft. 118 Fahrzeugführer überschritten die zugelassene Geschwindigkeit von 60 km/h (davon 15 Kräder). Ein PKW - Fahrer mit GM - Zulassung fuhr mit 108 km/h die höchste Messgeschwindigkeit, während dies ein Kradfahrer aus dem Märkischen Kreis mit 93 km/h vollzog.

In Kierspe auf der B 237, Kölner Straße, fanden ebenfalls Kontrollen statt. Von den 951 gemessenen Fahrzeugen (davon 76 Kräder) fuhren 101 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Erfreulicherweise fielen hier lediglich zwei Motorradfahrer auf, welche die zugelassene Geschwindigkeit innerhalb der geschlossenen Ortschaft geringfügig überschritten. Ferner wurden dort bei technischen Kontrollen drei Motorrädern mit abgefahrenen Reifen registriert. Ein PKW-Fahrer aus Hagen wurde im Ort mit 108 km/h gemessen. Dies führt in der Regel zu einer Geldbuße von 280,- EUR, 2 Monaten Fahrverbot und 2 Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister. Allerdings handelte es sich um einen jungen Fahranfänger, welcher nach echter Freude über seine erste Verkehrskontrolle, die Tragweite seines Handelns erst mit Verzögerung begriff.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell