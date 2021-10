Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht am Marktplatz in Mayen

Mayen (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, den 16.10.2021, 19:00 Uhr bis zum heutigen Sonntag, den 17.10.2021, 12 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der KODI Filiale am Marktplatz in Mayen. Durch den Unfallverursacher wurde das Werbeschild der Filiale in einer Höhe von ca. 2,6 Metern beschädigt. Als Unfallverursacher dürfte ein Lieferwagen oder ein Lastkraftwagen in Frage kommen, welcher den Marktplatz in Fahrtrichtung Boemundring (Genovevaburg) verlies. An dem Werbeschild entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Wer Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Mayen, unter der Rufnummer 02651-801-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell