Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Altstadt) Gefälschte Impfausweise vorgelegt (17./18.09.2021)

Konstanz-Altstadt (ots)

Sechs Personen versuchten am Freitag und Samstag in zwei Apotheken in der Altstadt durch Vorlegen eines gefälschten Impfausweises den digitalen Nachweis über Covid-Schutzimpfungen zu erlangen. Gegen alle sechs Tatverdächtige aus der Schweiz ermittelt die Polizei nun wegen Urkundenfälschung.

