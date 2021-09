Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Aggressive Stimmung auf "Klein Venedig" (17./18.09.2021)

Konstanz (ots)

Wie schon an den vergangenen Wochenenden versammelten sich am Freitagabend auf dem Gelände "Klein Venedig" bis zu 500 Personen. Aufgrund der polizeilichen Erfahrungen wurde mit verstärkten Kräften des Polizeireviers Konstanz, der Polizeihundeführerstaffel sowie der Bundespolizei Konstanz das Festgelände bestreift. Bereits gegen 23.30 Uhr wurde die erste körperliche Auseinandersetzung der Polizei gemeldet. Hierbei trat ein Jugendlicher mit dem Fuß gegen den Kopf eines Geschädigten. Die Polizei nahm daraufhin den Beschuldigten fest. Bei mehreren Auseinandersetzungen wurden drei weitere Personen festgenommen. Mehrere Geschädigten meldeten sich bei der Polizei und teilten mit, dass sie Opfer von Handtaschen- und Handydiebstählen geworden seien. Hierbei konnten mehrere Hinweise auf eine Tätergruppierung erlangt werden. Aufgrund der Täterbeschreibungen und deren Wiedererkennen durch Geschädigte nahmen die Beamten zwei schweizer Asylbewerber fest, die illegal nach Deutschland eingereist waren. Durch eine Geschädigte eines Diebstahls wurde bekannt, dass diese Gruppierung angeblich mehrere Frauen sexuell belästigt haben sollen. Bezüglich dieser Belästigungen haben sich jedoch bislang keine Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Die Polizei bitten Frauen, die am Freitagabend sexuell belästigt wurden, sich unter Tel. 07531/995-0, zu melden.

Gegen 01.15 Uhr setzten mehrere unbekannte Personen Stühle der Strandbar in Brand. Die Flammen schlugen bis zu drei Meter hoch, das Feuer musste von der Feuerwehr Konstanz gelöscht werden. Eine Gefahr für Personen oder Gebäude bestand nicht.

Da die Stimmung im weiteren Verlauf immer aggressiver wurde und es zu Solidarisierungsaktionen gegen die eingesetzten Polizeibeamten kam, wurde das Areal von der Polizei geräumt. Rund 300 Personen wurde vor Ort ein Platzverweis erteilt. Bei der Durchsetzung der Maßnahme musste in zehn Fällen einfache körperliche Gewalt von den eingesetzten Beamten angewandt werden. Ein Polizeibeamter wurde bei einem tätlichen Angriff leicht verletzt.

