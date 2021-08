Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Erneuter Brand in einem leerstehenden Hotel an der Kapellenstraße

Oberhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:20 Uhr rückten die Kräfte der Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand aus. An einem lehrstehenden Hotel an der Kapellenstraße kam es zu einem erneuten Feuer. Beim Eintreffen des Löschzuges an der Einsatzstelle drang bereits Rauch aus dem Dachgeschoss des Hauses. Die Löscharbeiten gestalteten sich Schwierig, da die Brandstelle aufgrund von Einsturzgefahr nicht zugänglich war. Mit zwei Drehleitern konnte der Schwelbrand jedoch nach drei Stunden gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der gesamte Verkehr auf dem Teilstück der Kapellenstraße gesperrt werden. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

