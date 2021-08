Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Eine Schwerletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB A3

Oberhausen (ots)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden gegen 06:10 Uhr alarmiert. Auf der Bundesautobahn A 3 kam es hinter der Auffahrt Holten zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Auffahrunfall wurde eine Person schwer verletzt. Die Patientin war in ihrem Pkw eingeklemmt. Sie konnte durch die Rettungskräfte der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss übernahm der Rettungsdienst die Versorgung der Frau. Nach der Erstversorgung wurde sie in eine Unfallklinik gebracht. Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste zeitweise die gesamte Autobahn in Fahrtrichtung Köln gesperrt werden. Die Ursachen für den Unfall sind noch unklar und werden von der Polizei ermittelt.

Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell