FW-OB: Einsatz: Montag, 26. Juli 2021, 17:24 Uhr, Metzgerstraße Menschenrettung nach Wohnungsbrand

Am 26.07. erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen gegen 17:24 mehrere Anrufe über einen Wohnungsbrand auf der Metzgerstraße. Die Leitstelle entsendet daraufhin die Löschzüge der beiden Feuer- und Rettungswachen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Mitte und Süd zur Einsatzstelle. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude feststellbar. Eine Person wurde bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen Mitbewohner aus der Brandwohnung gerettet. Beide Personen wurden umgehende durch den Rettungsdienst untersucht und erstversorgt. Im zweiten Obergeschoss des Gebäudes befand sich noch eine Mutter mit ihrem vierjährigen Kind und deren Hund. Diese machten am Fenster auf sich aufmerksam. Der Weg durch den Treppenraum war durch die massive Rauchentwicklung versperrt. Mutter und Kind mussten über die Drehleiter der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden umgehend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Brand im Erdgeschoss konnte währenddessen durch einen Trupp im Innenangriff schnell gelöscht werden. Parallel wurden sämtliche Wohnungen und der Treppenraum nach weiteren Personen abgesucht. Glücklicherweise wurden hierbei keine weiteren Personen gefunden werden. Die Feuerwehr war mit ca. 50 Einsatzkräften über 60 Minuten im Einsatz

