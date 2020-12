Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Versuchter Einbruch

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr in eine Wohnung in Sandweier einzubrechen. Die ungebetenen Besucher platzierten offenbar eine Mülltonne als Steighilfe unter einem Fenster und versuchten dieses aufzuhebeln. Der vergebliche Versuch weckte einen der Bewohner, welcher mit dem Einschalten des Lichtes im Erdgeschoss die Täter scheinbar vertrieb.

