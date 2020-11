Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Einreise gestoppt

UhystUhyst (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus dem Kongo war am 29. November 2020 mit einem Fernreisebus aus Polen kommend ohne Visum in das Bundesgebiet eingereist. Bundespolizisten kontrollierten an der Autobahn 4 auf Höhe Uhyst den Bus und die Reisenden. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubtem Aufenthalt eingeleitet. Er wurde wieder nach Polen zurückgeschoben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell