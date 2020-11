Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Diese Chinesen-Schleusung kam der Bundespolizei spanisch vor

BautzenBautzen (ots)

Ein in Spanien zugelassener Mercedes Benz Vito und seine drei Insassen aus China waren am 26. November aus Polen kommend auf der Autobahn 4 unterwegs und gerieten um 12:10 Uhr bei Bautzen in eine Kontrolle der Bundespolizei.

Während der 35-jährige Fahrer sich mit einem Reisepass und einem gültigen spanischen Aufenthaltstitel ausweisen konnte, hatten die beiden 40- und 43-jährigen Frauen keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente dabei. Die eine hatte zwar einen Pass aber kein Visum und die andere hatte gar nur ein Foto ihres Reisepasses im Handy dabei. Die Beamten ermittelten, dass die beiden Frauen den Fahrer beauftragt hatten, sie gegen eine Bezahlung von jeweils 500,00 Euro von Polen nach Spanien zu bringen. Hierbei haben sie die deutsche Grenze ohne ihn zu Fuß überschritten. Der Fahrer hat sie nach dem Grenzübertritt für die Weiterfahrt wieder aufgenommen.

Er wurde vorläufig festgenommen und die beiden Frauen in Gewahrsam genommen. Die Bundespolizei ermittelt gegen sie wegen der unerlaubten Einreise sowie dem unerlaubten Aufenthalt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Einschleusen von Ausländern eingeleitet. Der Ort des Grenzübertritts und weitere Details zu dieser organisierten Einschleusung sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000,00 Euro zahlen. Er und die beiden Frauen werden heute nach Polen zurückgeschoben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell