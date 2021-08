Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall auf der BAB 2

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oberhausen (ots)

In der Donnerstagnacht wurde der Berufsfeuerwehr Oberhausen um 23:53 durch die Autobahnpolizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 2 gemeldet. Der Verkehrsunfall, an dem ein Kastenwagen und ein LKW beteiligt waren, ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Oberhausen Königshardt und dem Autobahnkreuz Oberhausen in Fahrtrichtung Oberhausen. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Kastenwagens in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Umgehend wurde nach Eintreffen der Einsatzkräfte die Rettung mit schwerem technischen Gerät eingeleitet. Der schwerverletzte Patient wurde mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht. Der Fahrer des LKW blieb bei dem Unfall unverletzt. Während der Unfallaufnahme durch ein spezielles Verkehrsunfall-Team der Polizei unterstützte ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Eine Fahrbahn der Autobahn war während der gesamten Maßnahmen weiterhin befahrbar. Insgesamt war die Feuerwehr mit 30 Einsatzkräften rund anderthalb Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell