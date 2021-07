Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand in Gaststätte in Alt-Oberhausen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Oberhausen (ots)

Gegen 02:00 Uhr am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr über die Polizeileitstelle zu einer Gaststätte in Alt-Oberhausen alarmiert. Dort komme es zu einer Rauchentwicklung im Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Wohngebäudes, so die Meldung. Sofort alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 zur gemeldeten Adresse.

Bei Eintreffen der Kräfte konnte eine leichte Rauchentwicklung an der Zugangstür zur Gaststätte sowie eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich festgestellt werden. Nachdem sich die Feuerwehr aufwändig Zugang zum Gebäude verschafft hatte, konnte der Brandherd schnell lokalisiert werden. Im Gastraum brannte aus bisher ungeklärter Ursache Mobiliar und das Feuer hatte bereits auf den Deckenbereich übergegriffen. Die Rauchentwicklung im Dach war auf eine trotz des Brandes weiterhin funktionierenden Lüftung zurückzuführen. Durch die zügig eingeleitete Brandbekämpfung war das Feuer schnell unter Kontrolle; die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch schwierig, da Teile des Inventars ins Freie verbracht werden mussten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Gaststätte wurde jedoch vollständig zerstört. Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte für circa zwei Stunden an der Einsatzstelle gebunden.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell