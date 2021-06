Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 22.06.2021 - VERKEHRSUNFALL AUF DER BAB 45 Schwerer Verkehrsunfall auf der A 45 in Fahrtrichtung Oberhausen

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Bei einem Auffahrunfall in den frühen Morgenstunden wurde ein LKW-Fahrer schwer und ein Weiterer leicht verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Oberhausen blieb über lange Zeit voll gesperrt. Gegen 2:00 Uhr kam es auf der A 45 in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten LKW. Durch einen Schwertransport hatte sich zähfließender Verkehr gebildet und ein Sattelzug war auf einen Gliederzug aufgefahren. Der Fahrer des aufgefahrenen LKW wurde durch den Aufprall eingeklemmt und schwerverletzt. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde) wurde der Fahrer des anderen LKW betreut und leicht verletzt an den Rettungsdienst übergeben. Um den Fahrer des auffahrenden LKW versorgen zu können, öffneten zeitgleich weitere Retter die Beifahrertür des Fahrzeuges mit hydraulischen Rettungsgeräten. Kräfte des Rettungsdienstes übernahmen die medizinische Versorgung im Fahrzeug. Einsatzkräfte der Spezialeinheit Bergung übernahmen die Rettung des Fahrers über die Fahrertür. Hierzu wurde diese ebenfalls mit hydraulischen Rettungsgeräten komplett entfernt, die beschädigte Frontscheibe aus dem Rahmen gelöst und die A-Säule aufgeschnitten und nach vorn abgebogen. So konnte der Schwerverletze über eine spezielle Rettungsplattform aus seiner erhöhten Sitzposition befreit werden. Während der Rettung wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber weiter durchführen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden durch die Brandschützer auslaufende Betriebsstoffe des verunfallten LKW abgestreut. Rettungswagen brachten die beiden verletzten LKW-Fahrer in Kliniken. Nach fast zwei Stunden waren die Maßnahmen von Feuerwehr und Rettungsdienst beendet und die Einsatzstelle wurde zu weiteren Ermittlungen an die Polizei übergeben. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 33 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell