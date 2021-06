Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Lütgendortmund // Rauchmelder warnen frühzeitig und verhindern somit Schlimmeres.

Dortmund (ots)

Lütgendortmund: Gegen 5:15 Uhr ging ein Notruf aus dem Winandweg im Ortsteil Lütgendortmund bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, um das Auslösen eines privaten Rauchmelders in einer Wohnung im Erdgeschoss zu melden.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war das akustische Warnsignal und Brandgeruch wahrnehmbar. Auf der Rückseite konnten die ersten Einsatzkräfte zudem Feuerschein und eine Rauchentwicklung erkennen.

Die Einsatzkräfte gingen sofort unter Atemschutz mit einem Strahlrohr über den Treppenraum in die Brandwohnung im Erdgeschoss vor. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Wohnungsinhaberin noch in der Wohnung vermutet. Zeitgleich ging ein weiterer Trupp auf der Gebäuderückseite in Stellung. Zusätzlich wurde zudem die Drehleiter positioniert, um die Rettung von Personen aus den Obergeschossen sicherzustellen.

Glücklicherweise war in der Wohnung keine Person anzutreffen und das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Vorsorglich wurden zwei Anwohner kurz vom Rettungsdienst vor Ort gesichtet, ein Transport in ein Krankenhaus war allerdings nicht notwendig. Auch die Rettung von weiteren Personen über die Drehleiter war ebenfalls nicht von Nöten. Abschließend wurden noch der Treppenraum und die übrigen Wohnungen kontrolliert, um eine Gefährdung der Bewohner durch ausgebreiteten Brandrauch auszuschließen.

Die Maßnahmen der Feuerwehr waren gegen 6:30 beendet. Die Polizei übernimmt nun die Ermittlung der Brandursache.

Am Einsatz waren insgesamt 18 Einsatzkräfte der Feuerwachen 5 (Marten) und 8 (Eichlinghofen) sowie der Rettungsdienst beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell