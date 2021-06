Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Gruppe junger Männer greift zwei Passanten an - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt: (ots)

Ein 22-Jähriger und ein 29-Jähriger gerieten am Freitagabend gegen 23:35 Uhr am Marktplatz an der dortigen Straßenbahnhaltestelle mit einer 6 - 7-köpfigen Personengruppe, bestehend aus jungen männlichen Personen, in Streit. Es kam dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Unbekannten die beiden Männer festgehalten und - unter anderem auch mit einem Gürtel - geschlagen haben sollen. Über die Verletzungen des 22- und des 29-Jährigen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Personen bzw. zum Tathergang geben könne, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/12580, zu melden.

