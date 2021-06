Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt VW Multivan und flüchtet -Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich in der Bahnhofstraße / Ecke Osmiastraße ein Verkehrsunfall. In der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den VW Multivan, der auf dem Kundenparkplatz einer Apotheke geparkt war. Anschließend entfernte er sich ohne den Unfall anzuzeigen. An dem VW war ein Streifschaden von über 40 cm Länge an der rechten hinteren Stoßstange entstanden. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221 45690.

