Polizei Mettmann

POL-ME: Trunkenheitsfahrt, Unfall, Flucht, Anzeige und Führerscheinentzug - Ratingen - 2107137

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend des 27.07.2021, gegen 22.00 Uhr, kam es auf der Straße Lintorfer Markt, im Ratinger Ortsteil Lintorf, zu einer dreisten Verkehrsunfallflucht, die jedoch wegen einer sehr guten Zeugenaussage der Geschädigten schnell geklärt werden konnte

Als eine 63-jährige PKW-Fahrerin aus Lintorf, mit ihrem schwarzen Peugeot 207, den Lintorfer Markt in Richtung Speestraße befuhr, musste sie ihr Fahrzeug hinter einem in gleicher Richtung vorausfahrenden PKW Mercedes stoppen, dessen 39-jährige Fahrerin aus Ratingen ihren silbergrauen A180 CDI in Höhe der Hausnummer 5 mittig auf der Fahrspur stoppte. Als die Mercedes-Fahrerin dann plötzlich rückwärtsfuhr, kam es zur Kollision mit dem bereits stehenden Peugeot. Hierbei entstand kein Personen-, jedoch erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer geschätzten Gesamthöhe von mindestens 3.500,- Euro.

Mit der Bemerkung: "Ich habe sie nicht gesehen!", aus geöffneter Fahrertür des Mercedes heraus, war die Angelegenheit für die 39-Jährige offenbar erledigt. Nachdem noch zwei hinzukommende Personen in den A180 eingestiegen waren, setzte die Mercedes-Fahrerin ihre Fahrt einfach fort, ohne einen Personalien-Austausch durchzuführen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Peugeot-Fahrerin alarmierte die Polizei und konnte dabei die flüchtige Unfallfahrerin und deren Fahrzeug sehr gut beschreiben, dabei auch das amtliche Kennzeichen des Mercedes benennen.

Im Zuge intensiver polizeilicher Fahndung konnten der flüchtige Mercedes und dessen Fahrerin daraufhin auch nur wenige Minuten später in Ratingen-West ermittelt und angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die geständige Ratingerin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille (0,94 mg/l). Daraufhin leitete die Ratinger Polizei ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsgefährdung, Unfallverursachung und Unfallflucht gegen die 39-Jährige ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme von gleich mehreren Blutproben angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein der Beschuldigten beschlagnahmte die Ratinger Polizei. Der 39-jährigen Ratingerin wurde bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich untersagt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell