Polizei Mettmann

POL-ME: PKW stürzte bei Unfall auf abknickender Vorfahrtstraße um! - Heiligenhaus - 2107136

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend des 27.07.2021, gegen 19.50 Uhr, befuhr eine 25-jährige Frau aus Heiligenhaus, mit einem silbergrauen PKW Seat Ibiza, die Bahnhofstraße in Heiligenhaus, aus Richtung Hauptstraße kommend, in Fahrtrichtung Nordring. An der dort nach rechts abknickenden Vorfahrtstraße wollte sie diese geradeaus in Richtung Feldstraße verlassen. Dabei übersah sie nach eigenen Angaben den silbergrauen PKW (SUV) Toyota Landcruiser eines 47-jährigen Mannes aus Heiligenhaus, welcher den Nordring befuhr und der Vorfahrtstraße nach links folgend in Richtung Hauptstraße fahren wollte.

Im Kreuzungsbereich kam es zur schweren Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welchem die Hinterachse des Seats brach und der Ibiza auf die Fahrerseite gerollt wurde. Bei diesem Unfallvorgang verletzte sich die 25-jährige Seat-Fahrerin so schwer, dass sie nach ihrer Befreiung aus dem Fahrzeug mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dieses konnte die Patientin jedoch nach ambulanter ärztlicher Behandlung noch am gleichen Abend wieder verlassen. Der Fahrer des SUV Toyota blieb nach eigenen Angaben unverletzt.

Der nicht mehr fahrbereite Seat wurde von einem beauftragten Unternehmen geborgen und abgeschleppt. Der Toyota blieb fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 7.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell