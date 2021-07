Polizei Mettmann

POL-ME: 31-Jährige randalierte in Monheim - Monheim am Rhein - 2107134

Mettmann (ots)

Am Montagabend (26. Juli 2021) randalierte eine 31-Jährige Monheimerin ab 19 Uhr im Berliner Viertel in Monheim am Rhein, die Polizei erhielt dazu mehrere Anrufe. Die Frau drang ersten Erkenntnissen sowie mehreren Zeugenaussagen zufolge in Wohnungen und Gärten ein und beschädigte mehrere Fahrzeuge. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten konnten die 31-Jährige in einer Wohnung am Zehlendorfer Weg antreffen.

Aufgrund ihres körperlich und verbal aggressiven Verhaltens und des massiven Widerstandes gegen die eingesetzten Beamten, musste die Frau, die bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war, fixiert zur Polizeiwache in Monheim gebracht werden. Ein hinzugezogener Arzt ordnete eine Einweisung nach Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) an. Die 31-Jährige und die eingesetzten Beamtinnen und Beamten blieben bei dem Einsatz unverletzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell