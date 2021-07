Polizei Mettmann

POL-ME: Trunkenheitsfahrt endet mit spektakulärem Unfall - Velbert - 2107133

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag des 27.07.2021, gegen 14.00 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Velbert, mit seinem blauen PKW Skoda Fabia, die innerörtliche Schmalenhofer Straße in Velbert-Mitte, aus Richtung Eichholzstraße kommend, in Fahrtrichtung Nevigeser Straße. Unmittelbar vor Einfahrt in den Kreisverkehr in Höhe Sontumer Straße geriet er zunächst auf die als Fahrbahnteiler installierte Mittelinsel. Dort streifte der Skoda zwei Verkehrszeichen, bevor der 56-Jährige komplett die Kontrolle über den Skoda verlor. Denn anschließend überrollte der blaue Fabia die begrünte Mittelinsel im Kreisverkehr und beschädigte die dortige Bepflanzung. Hinter der Mittelinsel überquerte der Skoda die Fahrbahn des Kreisverkehrs, bevor er wieder von der Straße abkam, den dortigen Gehweg überrollte und neben der Sontumer Straße in einem Grünstreifen, gebremst vom Zusammenprall mit einem jungen Baum, an einer Grundstücksmauer zum Stillstand kam. Hierbei blieb der Unfallfahrer nach eigenen Angaben unverletzt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 5.500,- Euro.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der Unfallfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Zeugen hatten vor dem Unfall Schlangenlinien in der Fahrweise des 56-Jährigen bemerkt, auf dem Beifahrersitz des Skodas fanden sich leere Wodka-Flaschen. Ein deshalb an Ort und Stelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille (0,74 mg/l).

Die Velberter Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Velberter ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten, welchem jedes weitere Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich untersagt wurde, stellte die Polizei sicher. Der nach dem Unfallgeschehen nicht mehr fahrbereite Skoda wurde von einem beauftragten Unternehmen geborgen und abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell