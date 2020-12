Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Marihuanageruch entlarvt Schmuggler mit 22 Gramm Cannabis

OhornOhorn (ots)

Ein 33-jähriger Pole geriet am 4. Dezember mit seinem Transporter auf der BAB 4 bei Ohorn in eine Kontrolle der Bundespolizei. Die Beamten stoppten den aus Richtung polnischer Grenze kommenden Fahrer um 09:10 Uhr und fanden bei ihm eine stark nach Marihuana riechende Bauchtasche mit Cannabis darin vor. Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs hatten die Bundespolizisten bei einer Jacke wieder den richtigen Riecher. Eine im Ärmel steckende Mütze wies den gleichen intensiven Geruch auf. In der Mütze war eine Folientüte mit Marihuanablüten eingewickelt. Insgesamt wogen die Beamten 22 Gramm.

Die Drogen wurden beschlagnahmt und der Fahrer handelte sich eine Strafanzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Der Zoll wird die weiteren Ermittlungen führen.

