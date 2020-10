Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Neustadt/Weinstraße

Am Dienstag, den 27.10.2020, in der Zeit zwischen 13:00 bis 14:00 Uhr, wurden in der Amalienstraße in Neustadt Verkehrskontrollen hinsichtlich der Überwachung des dortigen Fußgängerüberwegs durchgeführt. In zwei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet, da Passanten den Fußgängerüberweg nutzen wollten, die betroffenen Pkw-Fahrer dies jedoch nicht ermöglichten. Als Folge wird ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig. Darüber hinaus wurden bei zwei Fahrzeugführern Verstöße gegen Gurtpflicht festgestellt und mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro geahndet.

