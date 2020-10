Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, den 28.10.2020, gegen 00:00 Uhr, wurde ein 55jähriger Rollerfahrer in der Landauer Straße in Neustadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einer Überprüfung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Als Folge muss er sich jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

