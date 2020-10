Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Weisenheim am SandWeisenheim am Sand (ots)

Am Dienstag, 27.10.20 ereignete sich in der Speyerer Straße in Weisenheim am Sand ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde. Eine 61-jährige Autofahrerin befuhr gegen 06.00 Uhr den Buchenweg. An der Einmündung zur Speyerer Straße übersah sie einen 59-jährigen Rollerfahrer, der die bevorrechtigte Speyerer Straße in Richtung L454 befuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam und der Rollerfahrer zu Boden stürzte. Dieser wurde mit Verdacht auf Frakturen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

