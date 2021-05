Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Radfahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Essen (ots)

45476 MH.-Styrum: An der Kreuzung Albertstraße/Heckfeldstraße kam es gestern Abend (29. Mai, gegen 18:20 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Der Radfahrer befuhr die Heckfeldstraße in Richtung Albertstraße, um dort nach rechts abzubiegen. In der Kreuzung stieß er frontal mit dem blauen Mercedes eines 25-jährigen Mülheimers zusammen, der die Albertstraße in Richtung Siegfriedstraße befahren hatte und aufgrund eines am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuges nach links ausgeschert war.

Der Radfahrer verletzte sich bei der Kollision mit dem Wagen schwer und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell