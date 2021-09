Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Eine 72-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 07.09.2021, in Holt schwer verletzt.

Nach Zeugenaussagen fuhr die Frau mit ihrem Fahrrad auf der Konradstraße in Richtung Gingterstraße. An der Kreuzung Monschauer Straße hielt sie an um die Kreuzung anschließend geradeaus in Richtung Gingterstraße zu überqueren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und einem Auto. Die 20-jährige Autofahrerin überquerte die Kreuzung mit ihrem Wagen von der Monschauer Straße kommend, geradeaus in Richtung Gingterstraße. Im Kreuzungsbereich touchierte die Radfahrerin das Auto an der hinteren linken Seite und stürzte zu Boden.

Rettungskräfte brachten die 72-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus. (jl)

