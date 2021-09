Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe stehlen Tasche aus Transporter - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagabend, 07.09.2021, haben Unbekannte gegen 18:45 Uhr aus einem Mercedes Sprinter eine Tasche mit Bargeld und wichtigen Dokumenten gestohlen.

Der Fahrer hatte nach eigenen Angaben das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Erftstraße verschlossen abgestellt, um in dem Geschäft einkaufen zu gehen. Als er nach etwa 15 Minuten das Möbelhaus wieder verließ, stellte er fest, dass aus dem Sprinter eine schwarze Crossbag-Tasche entwendet wurde. Laut dem Fahrer, befanden sich eine hohe vierstellige Summe Bargeld, Kreditkarten und Ausweispapiere in der Tasche.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell