POL-MG: E-Bike-Akku verursacht Wohnungsbrand

Mönchengladbach (ots)

Wie die Feuerwehr Mönchengladbach schon berichtete, hat es am Dienstagmorgen, 07.09.2021, gegen 06:30 Uhr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Friesenstraße in Giesenkirchen gegeben.

Nach dem Brand haben Ermittler der Polizei Mönchengladbach zusammen mit einem Brandsachverständigen die Brandwohnung im 2. Obergeschoss am Dienstag, 07.09.2021, untersucht.

Nach ersten Ermittlungen haben die Rauchmelder in der betroffenen Wohnung ausgelöst und damit aus Sicht des Brandsachverständigen mit großer Sicherheit Leben gerettet. Der Wohnungsinhaber wurde so noch rechtzeitig auf den Brand aufmerksam und verhielt sich anschließend vorbildlich. Er warnte die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses, bevor er es selber verließ. So konnten alle Bewohner das Haus unverletzt verlassen.

Als Ergebnis gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass ein E-Bike-Akku den Brand mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verursacht hat.

Der Brandsachverständige rät: Bei einem E-Bike-Akku-Brand sollte umgehend die Feuerwehr alarmiert und der Brandherd möglichst schnell abgeschottet werden, zum Beispiel durch das Verschließen von Türen. E-Bike-Akkus sollten außerdem fern von entzündlichen Gegenständen und nie unbeaufsichtigt geladen werden. Zusätzlich sollten Nutzer immer der Betriebsanleitung folgen und die Herstellerangaben beachten.(jl)

